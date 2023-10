Champions: Milan atteso dall'esame PSG

Nel girone della morte ogni partita conta, e non poco. Questa, forse, anche qualcosa in più: dopo i due 0-0 contro Newcastle e Borussia Dortmund, il Milan affronta il Paris Saint-Germain in una delle sfide più affascinanti di questa fase di Champions League. Di fronte una squadra che ha cambiato quasi totalmente il proprio credo: non più solo nomi da figurine – sono partiti infatti sia Messi che Neymar – ma un progetto con giocatori giovani e utili alla causa, come Goncalo Ramos o Kolo Muani. Proprio questo è l'unico dubbio nell'11 di Luis Enrique: chi sarà il terminale offensivo nel tridente con Dembelè e il pericolo numero uno, Kylian Mbappè. Al PSG serve una vittoria per riscattare la debacle di St.James' Park con il roboante 4-1 del Newcastle. Però sta faticando, anche in campionato: terzo posto alle spalle delle non irresistibili Monaco e Nizza, con qualche X di troppo.

E di fronte, questa sera al Parco dei Principi, c'è una squadra che in Europa – per vocazione – sa esaltarsi: il Milan, a sua volta chiamato a ripartire dopo il ko con la Juventus. Per la trasferta sotto la Torre Eiffel, Pioli ritrova Maignan in porta e Theo Hernandez in difesa, squalificati contro i bianconeri. Out però sia Okafor per un affaticamento muscolare che Loftus-Cheek, non ancora recuperato. E quindi sarà 4-3-3 con Thiaw e Tomori a far coppia dietro, Musah, Reijnders e il rientrante Krunic a centrocampo e il tridente Leao-Giroud-Pulisic. Si gioca alle ore 21 a Parigi: ai rossoneri servirà una delle “solite” magiche notti di Champions per continuare a coltivare il sogno qualificazione.