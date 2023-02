Champions: Milan di misura sul Tottenham, Diaz firma l'1-0 dell'andata

Una vittoria scaccia-crisi e un importante vantaggio per il ritorno dell'8 marzo. Il Milan a San Sirto batte 1-0 il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions League in un match poco spettacolare tra due squadre che non attraversano un grande momento. Rossoneri avanti alla prima azione grazie a Brahim Diaz, bravo a insaccare in tuffo alle spalle di Forster dopo che il portiere aveva effettuato una doppia parata su Theo e sulla prima conclusione dello spagnolo. Gli Spurs creano qualche grattacapo solo sui calci da fermo, il Milan resiste bene e nel finale sfiora il raddoppio con De Ketelaere e Thiaw. Tra tre settimane a Londra si deciderà il passaggio ai quarti.

Nell'altra sfida di ieri sera, il Bayern Monaco vince 1-0 il primo round contro il Psg. Al Parco dei Principi, come nella finale 2019/2020, è decisivo Kingsley Coman: l'ex Juventus segna di destro al volo su assist di Davies e batte un colpevole Donnarumma al 53'. Mbappé trova il pareggio, ma è in fuorigioco: i tedeschi di Nagelsmann si assicurano così il vantaggio in vista del ritorno dell'Allianz Arena.