MILANESI IN BALLO Champions, Milan e Inter non possono più sbagliare I rossoneri ricevono l'Atletico Madrid, i nerazzurri vanno dallo Shakhtar Donetsk di De Zerbi.

Da una big all'altra, il Milan prosegue nel suo girone infernale con l'obiettivo obbligato di muovere la classifica. Dopo l'onorevole sconfitta di Liverpool, il Diavolo riceve l'Atletico Madrid, a sua volta partito in sordina con lo 0-0 col Porto. Ancora senza Ibrahimovic, sempre alle prese col problema al tendine: come lui sono fuori Bakayoko, Messias e Krunic, mentre oltre a Calabria e Giroud, rientrati già con lo Spezia, tornano Florenzi e Kjaer, ieri allenatisi con la squadra. Giroud che insidia Rebic per il posto di centravanti, davanti al trio Saelemaekers-Diaz-Leao. Altri ballottaggi riguardano le condizioni non perfette di Kjaer e Tonali: il danese o Romagnoli con Calabria, Tomori ed Hernandez a protezione di Maignan, Bennacer o l'azzurrino in mediana con Kessie. Lo squalificato Savic è l'unico assente per Simeone. Che ritrova Koke e Lemar - possibili titolari, in alternativa a Correa e De Paul, nel centrocampo con Llorente e Carrasco – e Joao Felix. Accanto a Suarez ci saranno il portoghese o Griezmann, già criticatissimo e ancora a secco dal suo ritorno a Madrid. Pochi dubbi in difesa, con Oblak e poi Trippier, Gimenez, Felipe e Hermoso.

Questo alla 21, alle 18:45 invece l'Inter sarà di scena a Kiev per sfidare lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Come i cugini, anche i nerazzurri sono partiti col beffardo ko col Real e condividono quota 0 con gli ucraini, subito incappati in una brutta e inaspettata sconfitta con l'esordiente Sheriff Tiraspol. Inzaghi è ancora senza Sensi ma ritrova Correa e Vidal, utili a gara in corso. Lautaro-Dzeko davanti, Handanovic e il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni dietro, a centrocampo invece si balla ancora: Dumfries-Darmian e Chalanoglu-Vecino i ballottaggi per affiancare Brozovic, Barella e Perisic.

