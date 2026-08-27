CHAMPIONS LEAGUE Champions, Mourinho ritrova Inter e Roma: i percorsi delle quattro italiane Nerazzurri e giallorossi sfideranno il Real. Durissima l'urna con il Como, doppia sfida inglese per il Napoli

Champions, Mourinho ritrova Inter e Roma: i percorsi delle quattro italiane.

Liverpool, Real Madrid, Psg, Arsenal, Manchester City e Barcellona. Sono queste le sei “big” che sfideranno, a vario titolo, le quattro squadre italiane partecipanti alla fase a calendario della Champions League. In prima fascia c'era l'Inter scudettata, che ha pescato Liverpool, Real, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava.

Non solo i nerazzurri nel destino di José Mourinho, che, fresco di ritorno al Real Madrid, ritroverà anche l'altra sua squadra italiana, la Roma. Ai giallorossi – inseriti in seconda fascia – l'urna ha riservato, oltre ai blancos, Psg, Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbache, Slovan, Aek Atene.

Doppia sfida alle inglesi per il Napoli, che partirà dalla terza fascia. La squadra di Allegri ha pescato Arsenal, Manchester City, Club Brugge, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking e Sabah.

Infine, ecco i debuttanti del Como, inseriti in quarta e ultima fascia, che hanno avuto un sorteggio piuttosto duro: Psg, Barcellona, Man United, Betis, Lipsia, Feyenoord, Aek Atene e Lens saranno le avversarie della squadra di Fabregas.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: