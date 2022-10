CHAMPIONS LEAGUE Champions: Napoli e Inter verso gli ottavi La squadra di Spalletti batte 3-0 i Rangers. A San Siro i neroazzurri travolgono 4-0 il Viktoria Plzen

Champions: Napoli e Inter verso gli ottavi.

Prosegue il percorso netto del Napoli in Europa. Dopo aver centrato aritmeticamente gli ottavi, nel quinto turno di Champions League la squadra di Spalletti batte 3-0 i Rangers, resta saldamente in testa al Gruppo A a quota 15 punti e mette una seria ipoteca sul primo posto del girone. Al Maradona agli azzurri basta un quarto d'ora per archiviare la pratica. Dopo qualche minuto di studio, a indirizzare il match ci pensa Simeone con una gran doppietta (11' e 16'). Nella ripresa firma il tris Ostigard (80') di testa su calcio d'angolo.

L'Inter batte 4-0 il Viktoria Plzen e si qualifica per gli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. A San Siro i nerazzurri faticano nella prima mezzora, poi sbloccano il match con un colpo di testa di Mkhitaryan (35'). Prima del riposo, il tap-in vincente di Dzeko (42'). Il bosniaco chiude la contesa al 66' con un preciso rasoterra. All'83 si rivede Lukaku dopo due mesi e il belga ci mette solo 4' a trovare la via del gol con un bel sinistro (87').

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: