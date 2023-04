Champions: Napoli-Milan 1-1, rossoneri in semifinale

Il Milan pareggia 1-1 con il Napoli nel ritorno dei quarti di Champions League e si qualifica per le semifinali. Al 21' Mario Rui stende il Leao in area, ma Giroud si fa respingere il rigore. Al 37' Leao interviene in scivolata in area di rigore su Lozano: il portoghese prende il piede prima di deviare la palla, per Marciniak e il Var è tutto regolare. Al 43' Leao si fa 70 metri palla al piede, supera due avversari e serve un pallone a centro area a Giroud che a porta vuota non sbaglia. I padroni di casa all'80' hanno la grande chance di riaprire il discorso qualificazione, quando Tomori intercetta in area con il braccio un cross di Di Lorenzo; sul dischetto Kvaratskhelia che si fa parare il penalty da Maignan. Allo scadere Osimhen segna il pareggio più amaro. Se anche l'Inter si qualificherà, sarà derby di Champions dopo 18 anni. Nell'altra sfida il Real Madrid fa suo anche il ritorno vincendo 2-0 contro il Chelsea.

