Champions: passano Juve e Atalanta, KO del Bologna.

Nella seconda giornata di Champions la Juventus vince 3-2 di rimonta a Lipsia e l'Atalanta domina 3-0 contro lo Shakhtar, mentre il Bologna perde 2-0 a Liverpool.

La Dea espugna il campo neutro di Gelsenkirchen, dominando e sconfiggendo 3-0 lo Shakhtar Donetsk, che aveva bloccato il Bologna al debutto. Djimsiti la sblocca, Lookman e Bellanova rifiniscono il punteggio. Gasperini sale a 4 punti e aggancia l'Inter, ma trema per la difesa: ko Djimsiti e Kossounou.

Buona anche la seconda per la Juve. Dopo la vittoria col Psv, la squadra di Thiago Motta batte 3-2 il Lipsia in rimonta e resta a punteggio pieno in classifica. Alla Red Bull Arena gara spettacolare e ricca di emozioni. Nel primo tempo Sesko sblocca il match in contropiede (30'), poi nella ripresa succede di tutto. Vlahovic pareggia (50') con una zampata, poi, dopo l'espulsione di Di Gregorio (59'), i bianconeri vanno ancora sotto per un rigore di Sesko (65'), ma ribaltano il risultato grazie a una magia di Vlahovic (68') e a un guizzo di Conceicao (82').

Il Bologna perde 2-0 contro il Liverpool. Ad Anfield è decisiva la classe di Salah che prima pennella un assist perfetto per Mac Allister (11') poi chiude i conti al 75' con un sinistro a giro da favola. La squadra di Italiano gioca una gara coraggiosa e spaventa i Reds con un palo esterno e una traversa nel primo tempo. In classifica il Liverpool è a punteggio pieno, mentre i rossoblu sono fermi a un punto.

