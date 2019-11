GIRONE Champions: prova di forza dell'Inter, al Napoli basta un punto

L'Inter espugna il campo dello Slavia Praga con un sonoro 3-1 che consente ai nerazzurri di salire al secondo posto in classifica del Gruppo F di Champions League a pari punti con il Borussia. La qualificazione si deciderà quindi all'ultima giornata, quando l'undici di Conte affronterà il Barcellona in casa. Eroi di serata Lautaro Martinez e Lukaku: l'argentino sblocca al 19', poi il belga fa 2-0 al 35', ma il Var annulla e assegna il rigore ai cechi che pareggiano con Soucek. Nella ripresa Lakaku raddoppia all'81', poi regala al Toro il tris.

Pari all'Anfield Road per il Napoli che ha fermato i campioni in carica del Liverpool sull'1-1. Mertens sblocca la partita con un diagonale preciso al 20', poi Lovren rimette tutto in equilibrio al 65' di testa. Con una gara ancora da giocare, Liverpool a quota 10, Napoli a 9 e Salisburgo a 7: azzurri agli ottavi se fanno un punto col Genk o se gli austriaci non vincono.



