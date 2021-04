Champions: PSG-Bayern tutta da seguire

Champions: PSG-Bayern tutta da seguire.

Serata di Champions con i ritorni dei quarti di finale. Si parte con Paris Saint Germain - Bayern Monaco e Chelsea – Porto. Occhi puntati sulla gara dello Stadio dei Principi con i francesi reduci dalla vittoria in Germania per 3-2 che possono contare su 2 risultati su tre per centrare l'accesso alla semifinale e rifarsi della sconfitta nella finalissima dello scorso anno. I tedeschi dal canto loro sanno benissimo che dovranno segnare due reti per passare il turno. Non è dunque una partita scontata, il Bayern nella sua storia è stato autore di incredibili rimonte. Ci sarà anche un po' di Italia con la direzione di Daniele Orsato. Non ci sarà invece Robert Lewandowski, l'attaccante polacco ha ripreso ad allenarsi ma non è ancora disponibile.

Sembra già chiusa la sfida tra Chelsea e Porto. Gli inglesi ripartono dal 2-0 dell'andata conquistato. La squadra di Conceição ha bisogno di un vero miracolo per ribaltare il risultato dell'andata. Il Chelsea è vicino a conquistare una semifinale di Champions League che manca dal 2014. Il pronostico è tutto a favore della squadra di Thomas Tuchel, se poi aggiungiamo anche i precedenti non proprio fortunati per il Porto che ha perso cinque delle ultime sette partite contro avversarie inglesi.

