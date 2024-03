COPPE EUROPEE Champions: Real-City vale una finale. Europa League: derby Milan-Roma Ancelotti-Guardiola nei quarti di finale. Pioli-De Rossi in Europa League. L'Atalanta sfida il Liverpool. In Conference la Fiorentina pesca il Viktoria Plzen.

Real Madrid – Manchester City è la finale anticipata della Champions League che si propone nei quarti di finale. La sfida tra Ancelotti e Guardiola è l'abbinamento più prestigioso tra due squadre che hanno vinto, da una parte 14 volte la Champions e dall'altra chi detiene il trofeo. Una sfida che si ripropone per la terza volta consecutiva nelle partite a eliminazione diretta della Champions. La vincente di questa supersfida giocherà la semifinale contro la vincente di Arsenal – Bayern Monaco, con i tedeschi hanno vinto gli ultimi tre confronti diretti per 5-1. Dall'altra parte del tabellone Atletico Madrid – Borussia Dortmund, incrocio che aumenta il rammarico per l'eliminazione dell'Inter per un abbinamento non certo tra i più sfavorevoli, anche in ottica semifinale dove si potrebbe anche proporre un derby tutto spagnolo contro il Barcellona in caso di successo contro il Paris Saint-German. Quarto che ripropone la riedizione della incredibile sfida di sette anni fa e della remuntada spagnola da 0-4 a 6-1. Gare di andata 9/10 aprile, ritorno il 16/17 aprile.

Derby italiano in Europa League con la sfida tra Milan e Roma. Sarà sfida inedita per competizioni UEFA. Gara di andata a San Siro l'11 aprile, ritorno una settimana dopo a Roma. La vincente della sfida tra italiane se la vedrà in semifinale contro la vincente di Bayer Leverkusen – West Ham. Urna non fortunata per l'Atalanta impegnata contro il Liverpool. Per una sfida non inedita. Nella Champions 20/21 i Reds s'imposero a Bergamo 5-0, la Dea espugnò Anfield 2-0. In semifinale ci sarà la vincente della partita tra Benfica e Marsiglia.

L'ultima italiana impegnata sarà la Fiorentina che in Conference League giocherà contro il Viktoria Plzen. In caso di passaggio del turno i viola sfideranno in semifinale la vincente Brugge-Paok.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: