CHAMPIONS LEAGUE Champions: rinviate Juventus-Lione e City-Real Madrid

Champions: rinviate Juventus-Lione e City-Real Madrid.

Arrivano i primi rinvii per la Champions League: Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, inizialmente in programma martedì 17 marzo, sono state rinviate a data da destinarsi. I bianconeri dovranno essere sottoposti a 14 giorni di quarantena per la positività di Daniele Rugani al COVID-19, stesso discorso per i blancos dopo la notizia del giocatore del Real Madrid di basket trovato positivo (calcio e basket si allenano nello stesso centro sportivo).

I più letti della settimana: