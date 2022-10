Champions: San Siro "sold out" per Milan-Chelsea

Stefano Pioli e Fikayo Tomori, in conferenza stampa, lo hanno ripetuto in coro: “Quello visto a Londra non era il vero Milan”, promettendo vendetta già nella tana del Diavolo. A spingere i rossoneri contro il Chelsea – questa sera, ore 21 – ci sarà il tutto esaurito. Al momento un successo, un pareggio e una sconfitta per il Milan, secondo assieme ai londinesi nel girone di Champions League. Un risultato positivo metterebbe una bella ipoteca sul passaggio del turno per i campioni d'Italia attesi – tra fine ottobre e inizio novembre – a due partite sulla carta più agevoli contro Dinamo Zagabria e Salisburgo, con gli austriaci al momento in vetta e pronti ad allungare. A Stamford Bridge le assenze hanno fatto la differenza con il Chelsea del neo-tecnico Potter che ha dominato in lungo e in largo, imponendosi con un netto 3-0 firmato Fofana, Aubameyang e James. Di recuperi – sponda rossonera – non ce ne sono stati tanti, a distanza di soli 6 giorni: uno però si, e fondamentale. Theo Hernandez che si è già ripreso la sua fascia nel 2-0 di campionato contro la Juventus, andando nuovamente a creare un binomio perfetto sulla sinistra con Rafael Leao. A loro 2 si affida Pioli per mettere paura agli inglesi. Per il resto non ci sono ancora Maignan e Calabria, sostituiti da Tatarusanu e Kalulu con Gabbia confermato centrale assieme a Tomori. In mezzo al campo imprescindibili Bennacer e Tonali, con Krunic a fare la seconda mezz'ala. Tridente formato, invece, da Leao – come detto – Brahim Diaz e il grande ex Olivier Giroud.

Anche dall'altra parte sarà un match speciale per Thiago Silva che tornerà in quella che è stata la sua casa per qualche anno. Per il resto solito 3-4-2-1 con Loftus-Cheek favorito su Jorginho per un posto a centrocampo e la coppia Sterling-Mount alle spalle di Aubameyang. I precedenti parlano di una sola vittoria contro il Chelsea, era la Coppa delle Fiere del 1966. Poi 3 pareggi e 2 sconfitte ma al pubblico di San Siro non interessa: questa è una partita da Milan nel suo habitat naturale, la Champions League.