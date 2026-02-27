TV LIVE ·
Champions, sarà ancora Real - City. L'Atalanta pesca il Bayern

Agli ottavi, blancos e citizens si sfideranno per la sesta volta in sette stagioni. Il Psg trova il Chelsea, Arsenal a Leverkusen

27 feb 2026
Champions, sarà ancora Real - City. L'Atalanta pesca il Bayern

Per la sesta volta negli ultimi sette anni, Real Madrid e Manchester City s'incontreranno nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League. Questo è l'accoppiamento più suggestivo decretato dall'urna Nyon in vista degli ottavi di finale 2025/26: dalla stagione 2019/20 a oggi, le due grandi non si sono incrociate nei turni eliminatori in Europa solo nel 2020/21, con precedenti anche nel 2015/16.

L'altro big match decretato è quello tra Psg e Chelsea, tra i campioni europei - che hanno faticato tantissimo per eliminare il Monaco ai playoff - e i campioni del mondo in carica, che l'ultima volta si erano affrontati proprio in finale del Mondiale per club, stravinta dagli inglesi. Sorteggio durissimo per l'Atalanta, ma le alternative erano entrambe stellari: tra Arsenal e Bayern Monaco, i bergamaschi hanno pescato i tedeschi. Sarà il loro primo confronto ufficiale.

Per quanto riguarda le altre gare, Bodo/Glimt e Galatasaray, giustiziere di Inter e Juventus, hanno pescato Sporting e Liverpool, l'Arsenal incrocerà il Bayer Leverkusen, il Barcellona troverà il Newcastle e il Tottenham sarà contro l'Atletico Madrid. L'andata è in programma tra il 10 e l'11 marzo, il ritorno tra il il 17 e il 18.




