COPPE EUROPEE Champions. Sfuma il sogno dell'Atalanta superata nel recupero

Tremenda beffa per l'Atalanta a Lisbona. I bergamaschi, in vantaggio fino al 90' grazie alla rete di Pasalic nel primo tempo, sono stati raggiunti e superati nel recupero dal Psg. In tre minuti i francesi di Neymar sono passati dal baratro dell'eliminazione alla semifinale di Champions con l'uno-due firmato da Marquinhos e Choupo-Moting, che era subentrato ad Icardi nel finale. "Peccato - le parole di Gasperini - perché eravamo vicini all'impresa".



