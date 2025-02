CHAMPIONS LEAGUE Champions, Thiago Motta: "Il PSV è stato superiore"

La Juventus perde contro il PSV dopo i tempi supplementari e la squadra di Thiago Motta saluta la Champions:



"Abbiamo fatto un buon primo tempo, dove siamo stati messi molto bene nel campo, leggendo le situazioni di gioco e i momenti che dovevamo giocare, soprattutto nella metà campo avversaria. Delle situazioni che dovevamo sicuramente evitare per non dare forza all'avversario. Nel secondo tempo è stato più difficile, loro hanno spinto sicuramente di più. Noi abbiamo concesso qualcosa. Penso che il secondo gol, una palla nostra o un fallo per noi, gli diamo la palla loro e prendiamo un contropiede. Il terzo gol è molto evitabile, perché è una punizione dove fa un cambio gioco e Bakayoko stoppa la palla dentro l'area di rigore. Sono delle situazioni in cui a questo livello si deve fare molto meglio per poter competere. Poi sono stati, per tanti momenti, superiori, ma questo lo sapevamo dalla difficoltà e dal livello dell'avversario, dalla difficoltà di giocare in casa loro. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, perché siamo stati bene nei momenti che dovevamo fare insieme come squadra. Dopo nel secondo tempo abbiamo perso un po' questo e loro sono venuti di più e hanno dominato di più la partita".

