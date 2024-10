CHAMPIONS LEAGUE Champions, Thiago Motta: "Una vittoria meritata", Gasperini: "Tre punti buoni per il nostro obiettivo"

Grandi prove di Juventus e Atalanta in Champions League confermate dai rispettivi tecnici:



"È stata una buona prestazione, dei momenti difficili in partita, che li abbiamo affrontato nel modo giusto," ha detto Thiago Motta, "È una vittoria meritata. Oggi abbiamo fatto, ripeto, con delle situazioni non al nostro vantaggio, ma abbiamo continuato e abbiamo fatto bene. Oggi siamo soddisfatti per la prestazione e anche per il risultato. Fa parte del gioco, delle situazioni che, ripeto, non sono state dalla nostra parte. Anche altre situazioni che l'ho visto davanti alla panchina, dove andiamo a finire un'azione e si doveva lasciare giocare. Non è stato così. Si parla nel campo anche con la terza squadra, sempre con rispetto, si continua a lavorare e a giocare. I ragazzi sono continuati, concentrati e determinati su quello che sono venuti a fare. Torniamo a casa con un risultato positivo e soprattutto un risultato positivo meritato per tutto quello dimostrato nel campo."



"Tre punti buoni per la Champions, dei mattoncini utili per cercare di arrivare a quello che è il nostro obiettivo. - sottolinea Gian Piero Gasperini - Sulla fiducia non è mai mancata. Anche a Bologna abbiamo fatto un'ottima gara e quindi non è mai stato un problema di fiducia. (1:24) Abbiamo solamente bisogno di continuare a giocare, di inserire alcuni giocatori il più possibile. Qualcuno ha dato delle buone risposte, come Samarcic e come Kosunou. Bellanova ha fatto il suo primo gol. (1:42) Gli altri stanno crescendo, perché non è solo un problema di nuovi, ma anche prestazioni di Ederson. Stiamo crescendo anche come prestazioni a Zappacosta.



