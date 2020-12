CHAMPIONS LEAGUE Champions: tocca ad Atalanta e Inter Penultima giornata della fase a gironi di Champions League che scatta questa sera. L'Atalanta va a caccia di punti qualificazione contro il Midtjylland, l'Inter può solo vincere per continuare a sperare nella trasferta tedesca con il Moenchengladbach.

Dopo l'impresa ad Anfield contro il Liverpool, l'Atalanta ha bisogno di un successo contro i danesi del Midtjylland per avvicinarsi agli ottavi di finale di Champions League. Per questo Gian Piero Gasperini schiererà la miglior formazione possibile con il “Papu” Gomez alle spalle del tandem Zapata-Muriel, con il colombiano favorito su Ilicic per una maglia da titolare. La Dea sogna la seconda qualificazione consecutiva alla fase ad eliminazione diretta, in sole due presenze nella Coppa dalle Grandi Orecchie.

Ha un solo risultato a disposizione, invece, l'Inter di Antonio Conte in Germania contro il Borussia Monchengladbach. I nerazzurri sono fanalino di coda del girone dopo il pesante ko interno contro il Real Madrid e non possono più sbagliare. Pochi i dubbi di formazione: sarà il “solito” 3-5-2 con Lukaku e Lautaro Martinez davanti. Torna Brozovic a centrocampo, negativizzato dal Covid.

Nel servizio l'intervista ad Antonio Conte, allenatore Inter

