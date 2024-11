CHAMPIONS LEAGUE Champions: tre le italiane in campo Apre il Milan contro lo Slovan Bratislava

Tre italiane in campo nel quinto turno di Champions League. Apre il Milan in casa dello Slovan Bratislava, poi Inter-Lipsia e Young Boys-Atalanta. Paulo Fonseca, consapevole dei rischi, prepara il Milan per una sfida insidiosa a Bratislava contro uno Slovan compatto e sostenuto da un ambiente caldo. Simone Inzaghi prepara un ampio turnover, ma ritrova titolari fondamentali come Lautaro e Calhanoglu per il prossimo match. La Dea, carica di entusiasmo, affronta il sintetico di Berna con prudenza, avvertita da Gasperini sui rischi del terreno.

