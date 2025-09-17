TV LIVE ·
19:24 Fabbri: "Abbiamo dominato, dispiace perdere così". Magnani: "Contento per mio primo gol in D" 19:22 Concerti per la pace, a San Marino l'iniziativa contro i conflitti in tutto il mondo 19:21 Malgrati: "Ho scelto San Marino perché mi piace il progetto" 18:36 Femminile: Aurora Manzetti torna sul Titano 17:52 Cadaveri in mostra: Comitato di Bioetica invita a riflettere, inquietanti ipotesi conducono fino in Cina 17:44 Femminile, l'Hellas Verona vince sul Titano 17:18 CGG: toni aspri e polemiche sulla vicenda degli abusi su minori. Presentati due odg 17:14 Il fotografo che "mangiava la vita" in B/N 17:09 Regionali Marche, Forza Italia: Tajani incontra cittadini e imprese a Piandimeleto 17:03 Il San Marino gioca, il Termoli vince
Champions, Tudor: "In questo momento di più non si può fare"

17 set 2025
Intervista a Igor Tudor
Intervista a Igor Tudor

Igor Tudor commenta il risultato ottenuto contro il Borussia, considerando la sfida giocata qualche giorno prima contro l'Inter: "Mi sono piaciute tutte le partite della Juventus, nel senso che la partita contro l'Inter l’abbiamo commentata e si può collegare al punto di vista dell’uso di energia spesa due o tre giorni fa. Non era facile perché si è giocato contro una squadra forte, con giocatori forti. Tante cose messe insieme: faccio i complimenti ai ragazzi perché in questo momento non si poteva fare di più. Non credo che ci saranno tante partite come queste, non credo… poi non lo so, vedremo. Sono due partite particolari, io direi contro due squadre fortissime, che sono l'Inter e il Borussia Dortmund. Se lei mi chiede di spiegare perché, faccio fatica: posso dare solo un po’ la mia opinione sulle difficoltà che abbiamo avuto oggi."




