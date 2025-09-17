CHAMPIONS LEAGUE Champions, Tudor: "In questo momento di più non si può fare"

Igor Tudor commenta il risultato ottenuto contro il Borussia, considerando la sfida giocata qualche giorno prima contro l'Inter: "Mi sono piaciute tutte le partite della Juventus, nel senso che la partita contro l'Inter l’abbiamo commentata e si può collegare al punto di vista dell’uso di energia spesa due o tre giorni fa. Non era facile perché si è giocato contro una squadra forte, con giocatori forti. Tante cose messe insieme: faccio i complimenti ai ragazzi perché in questo momento non si poteva fare di più. Non credo che ci saranno tante partite come queste, non credo… poi non lo so, vedremo. Sono due partite particolari, io direi contro due squadre fortissime, che sono l'Inter e il Borussia Dortmund. Se lei mi chiede di spiegare perché, faccio fatica: posso dare solo un po’ la mia opinione sulle difficoltà che abbiamo avuto oggi."

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: