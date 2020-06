Champions verso Lisbona, Europa League in Germania

Saranno due giorni di lavori intensi per il Comitato Esecutivo della UEFA che si riunirà domani e giovedì per discutere diversi temi, dalle competizioni per club a quelle per le nazionali. Dalle prime indiscrezioni la UEFA deciderà per la final eight di Champions League. Per la sede dovrebbe essere scelta Lisbona dal 12 al 23 agosto. Non cambierà nulla per gli ottavi di finale da completare, con la Juventus che ospiterà a Torino il Lione e il Napoli in trasferta a Barcellona. Le partite si giocheranno il 7 e 8 agosto. Completate anche le altre due sfide rinviate, la Champions League 2020 sarà assegnata con la final eigh con gare secche. Le semifinale sono previste per 18-19 agosto e la finale il 23. Supercoppa Europea verso Budapest il 24 settembre. Sul modello maschile, anche la Champions femminile sarà assegnata con una final eight in Spagna. Per l'Europa League, la fase finale si giocherà in Germania. Inter e Roma, che non hanno disputato l'andata degli ottavi, giocheranno in gare secche le partite rispettivamente contro Getafe e Siviglia, in Germania, le vincenti saranno qualificate per la fase finale.