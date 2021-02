Champions, via agli ottavi: il PSG "italiano" col Barça, Juve dal Porto

Se per la Serie A si dovrà aspettare, per l'Italia la Champions a eliminazione diretta comincia subito e col botto. Barcellona-Paris Saint Germain è il meglio degli ottavi, nonostante nei rispettivi campionati non stiano rendendo al massimo: il Barça è a -8 dalla capolista Atletico (e ha pure una gara in più) e il PSG è virtualmente primo, ma in gruppone di 5 squadre in 6 punti. Di sicuro sulla partita sarà sintonizzato il CT Mancini, visto che i tre azzurri di Francia sono tutti il lizza per un posto nell'11. Il decano Verratti e i rinati Florenzi e Kean, reduci dagli stenti con Valencia ed Everton e quest'anno pedine importanti sia con Tuchel che con Pochettino. Sorprende soprattutto l'esplosione dell'ex Juve, 13 gol in 24 presenze tra tutte le competizioni e tornato fortemente in corsa per l'Europeo. E date le pesanti assenze di Di Maria e Neymar, stasera si gioca il posto con Sanabria per far compagnia a Icardi e Mbappé. Verratti viene da un infortunio, col Nizza l'ha vista dalla tribuna ma dovrebbe essere in mediana con Gueye e Paredes, così come Florenzi, salvo sorprese, sarà a protezione di Navas con Kurzawa, Kimpembe e Marquinos.









L'osservato speciale però è tra gli altri rossoblu, e non solo perché è uno dei più forti di sempre. Messi incrocia quel PSG che è in prima fila per strapparlo al Barça, i tifosi catalani lo sanno bene e hanno accolto a suon di insulti il presidente dei francesi Al Khelaifi. “Giù le mani da Messi, ladro!” la frase più frequente e una delle poche non da censura. In un attacco privo di Fati e Coutinho, si va verso il tridente Dembelé-Messi-Griezmann, con De Jong, Busquets e Pedri in mezzo. Davanti a Ter Stegen, se il convalescente Piqué non ce la fa, insieme a Dest, Lenglet e Jordi Alba tocca a Mingueza.

Sempre stasera c'è Lipsia-Liverpool, alla Puskas Arena di Budapest perché la Germania ha vietato l'accesso a chi viene dai Paesi con varianti covid, quindi anche l'Inghilterra. Domani invece Siviglia-Dortmund e soprattutto la prima italiana, la Juventus, in casa del Porto. Bianconeri favoriti, ma alle prese con gli infortuni. Sulle assenze di Cuadrado e Arthur non c'erano dubbi, sugli altri ha sentenziato Pirlo: Ramsey rientra, mentre non ci saranno Dybala, che comunque viaggerà con la squadra, e Bonucci.