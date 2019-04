Champions, via alle semifinali: c'è Tottenham-Ajax

Le semifinali di Champions cominciano col la sfida tra chi, pronostici alla mano, nemmeno avrebbe dovuto esserci. Tottenham contro Ajax, i quadrati e arrembanti Spurs di Pochettino contro i frizzanti e veloci Lancieri di Ten Haag, entrambi partiti a fari spenti ma capaci di far fuori buona parte delle favorite.

Gli inglesi non arrivavano così avanti dal '62 e hanno scoperto le loro carte con la pirotecnica eliminazione del City di Guardiola, che in Premier li precede di qualcosa come 22 punti. Zero tatticismi e nessuna paura di replicare a viso aperto a chi si presenta con ripartenze e trame veloci, tratto che accomuna Citizens e Ajax. Stasera però avranno l'attacco spuntato: oltre a Kane – fuori anche nel quarto di ritorno – mancheranno Lamela e lo squalificato Son, mentre tra difesa e centrocampo non saranno della partita nemmeno Aurier e Winks. Pochettino dunque va verso un 4-2-3-1 con Dier e Wanyama in mezzo e il terzetto Alli-Eriksen-Lucas Moura dietro al redivivo Llorente. L'ex Juve però potrebbe anche lasciare la “9” al brasiliano, con uno tra Rose e Davies all'ala e l'altro insieme a Trippier, Alderweireld e Vertonghen davanti a Lloris. Remota la possibilità di una difesa a tre con l'inserimento di Sanchez.

Di fronte c'è un Ajax che in trasferta di solito è più letale che in casa, tanto che il suo cammino se l'è costruito proprio vincendo al Bernabeu e allo Juventus Stadium. Per Ten Haag l'unico dubbio riguarda il terzino destro Mazraoui, ko contro i bianconeri e non ancora al meglio. Se non ce la fa tocca a Veltman affiancare De Ligt, Blind e Tagliafico, a sua volta non al top ma, salvo sorprese, pronto a giocare. Per il resto si preannuncia la solita formazione: Onana in porta, De Jong, Van De Beek e Schone in mediana, Neres, Tadic e Ziyech davanti.