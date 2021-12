SORTEGGI Champions: Villarreal-Juve e Inter-Liverpool con i "nuovi" sorteggi

Dopo il "secondo" sorteggio degli ottavi di finale di Champions League - il primo era stato cancellato per un errore tecnico - è un'urna agrodolce per le due squadre italiane ancora in gioco: la Juventus pesca gli spagnoli del Villarreal mentre l'Inter dovrà vedersela con gli inglesi del Liverpool.

Questi i nuovi accoppiamenti:

Salisburgo - Bayern Monaco

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

