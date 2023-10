CHAMPIONS LEAGUE Champions: vittoria dell'Inter sul Benfica, Napoli fermato in casa dal Real Madrid

Serata agrodolce per le italiane impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter ha battuto in casa i portoghesi del Benfica per 1-0 con gol di Thuram, mentre il Napoli è stato fermato al Maradona dal Real Madrid che si è imposto per 3-2.

