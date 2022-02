Champions: Vlahovic non basta, Villareal – Juve 1-1

Non basta il gol-lampo di Vlahovic, dopo appena 32 secondi di giochi, per avere la meglio sul Villareal. Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juve pareggia 1-1 sul campo degli spagnoli che riescono a pareggiare al 66' con Parejo, che sfrutta un largo spazio lasciato incustodito da De Ligt e Rabiot. Dopo la rete del bomber serbo, i bianconeri cercano di sfruttare le ripartenze, ma senza impensierire la retroguardia di Unai Emery. Nel finale la Juve ha un'altra occasione con Vlahovic: sulla sua conclusione dal limite è stato però bravo Rulli a non farsi sorprendere.

Nell'altra gara in programma ieri sera, il Chelsea batte il Lilla 2-0. I gol dei campioni del mondo e d'Europa per club: nel primo tempo Havertz all'8'; nel secondo tempo Pulisic al 18'. La partita di ritorno, in Francia, si giocherà mercoledì 16 marzo alle ore 21. Oggi si giocano Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax.

