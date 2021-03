Nel recupero della 9^ giornata del campionato di serie D, girone D, il Forlì ha pareggiato in casa per 1 a 1 con il Real Forte Quercete. I due gol sono arrivati nella ripresa, Forlì in vantaggio al 51esimo grazie ad un autorete di Pegollo, pareggio toscano al 92esimo con un calcio di rigore, trasformato da Guidi.