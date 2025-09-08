SERIE C Che bel Forlì, la rimonta vale il successo il casa della Samb (1-2)

Solido, lucido, concreto. Il Forlì ribalta la Samb, trova al contempo seconda vittoria consecutiva e secondo posto in classifica.

Il Riviera delle Palme è contesto caldo e colorato, la partita bella. Martelli bravo a scegliere il tempo su Konate. Il Forlì non rinuncia a quello che è il suo dna, sta alto, Farinelli cestina una specie di rigore in movimento. Prima frazione col portiere Martelli decisivo, piazzato, alza la sberla di Zini. Primo scossone al match in chiusura di tempo, il fallo su Touré induce l'arbitro a fischiare il calcio di rigore. Eusepi sotto la sua curva, ma l'ottimo Martelli prende l'angolo e indovina anche questa. Ripresa, idem come sopra, Martelli col mantello di Superman vola anche sulla punizione di Alfieri.

La Samb passa nell'azione meno limpida o per lo meno parte tutto con un'errore in uscita da parte degli ospiti. Eusepi salta anche il portiere, prima viene stoppato sulla linea poi il destino gli regala anche la seconda e decisiva chance. Il Forlì ragiona da squadra matura, lascia passare la famosa nottata e nel finale riscrive partita e classifica. Sono sempre azioni molto strutturate quelle che portano i ragazzi di Miramari a dama. Fucilata di Menarini e 1-1. Che sembra il massimo, ma il massimo non è. Perché trame di gioco e confidenza portano anche all'azione da manuale che porta Cavallini a gonfiare la rete e regalare la prima vittoria esterna ai biancorossi.

