SERIE C Che bella Torres, Pianese senza scampo (3-0)

Da bella sorpresa, la Pianese torna matricola in un sabato nel quale la Torres chiude la settimana perfetta da 9 punti in 3 partite. Tempi cupi da subito per Boer che argina Liviero e poi capitola. Dall'angolo in mischia il tocco che risolve è quello di Dametto. Sassari si mette al comando delle operazioni contro una Pianese che prima di soccombere prova anche a riorganizzarsi. Varela è velocissimo, ma non altrettanto preciso e allora i toscani vanno vicino a far pari. L'inserimento di Odjer è molto interessante, la conclusione decisamente meno. Partita molto fisica, e la Torres vuole chiuderla. Varela con la volee deviata in corner e poi con Nicola Nanni, titolare al centro dell'attacco, che non può arrivare sulla ripartenza di Liviero. Sempre Sassari a batter cassa con Fischnaller, uno che a referto ci va spesso. Colpo di testa fuori di pochissimo. Così i toscani, che pur soffrendo l'hanno tenuta viva ci credono con Falleni. Il raddoppio sardo arriva ancora da palla inattiva, questa volta è Diakitè a infilare la palla definitiva. Nel recupero c'è anche tempo per il nuovo cinema Scotto. Gioco di prestigio, 3-0 e secondo posto confermato a braccetto con la Ternana.

