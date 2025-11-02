SERIE C Che derby; Gubbio e Ternana lo pareggiano 3-3

Il derby umbro e pazzesco e infinito, dura 110 minuti durante i quali regala 3 gol e motivi di nervoso di qua e di là. La prima rete è del Gubbio con recupero palla di Minta e rigore in movimento di Carraro. La Ternana reagisce e la tira su, Ndrecka riceve tutto a sinistra, cerca e trova il varco per l'imbucata di Maestrelli. Il tocco con la punta vale l'1-1. Palla al centro e il Barbetti impazzisce di nuovo, questa volta è l'indiavolato Minta liberato dal tacco di La Mantia. Ripresa c'è ancora tutto il mondo da giocare e da vedere. Terni è attivamente alla ricerca del nuovo pari. Che arriva, minuto 54 col sinistro a fil di palo di Vallocchia. Adesso le Fere pensano anche al sorpasso, Dubickas fuori di niente l'idea. Di là invece Minta non si può proprio marcare, D'Alterio lo respinge. Non c'è un attimo per respiro: di là Ferrante prima chiede il rigore, poi si rialza e prova a fare da solo. Niente, ma roba di poco. E' Minta l'incubo di D'Alterio, il portiere è perfetto nel fargli perdere il tempo e disinnescarlo. Leonardi sfiora il palo, si continua a pallate tra due squadre che rifiutano il pari. E all'ora minuto 90, Minta fa e disfa poi mette in porta Tommasini. Al termine del recupero monstre di 10 minuti, Fazzi entra su Leonardi e l'arbitro fischia il rigore. Tutta l'esperienza di Pettinari a calciare la palla medica del definitivo 3-3.

