Frank Lampard non è più l'allenatore del Chelsea. L'ex centrocampista dei Blues, alla guida della squadra da luglio 2019, è stato esonerato. Per Lampard fatali le 5 sconfitte nelle ultime 8 partite di Premier League che hanno relegato il Chelsea al nono posto in classifica con 29 punti, 11 in meno del Manchester United capolista. Il club verrà ora affidato al tedesco Thomas Tuchel, ex allenatore di PSG e Borussia Dortmund.