MONDIALE PER CLUB Chelsea, Maresca: "Torneo stimolante. Puntiamo a vincerlo" L'allenatore dei Blues commenta l'esordio della competizione Fifa, in programma a giugno.

In lotta per ritornare in Champions League, nonché favorito per vincere la Conference League, il Chelsea vivrà una stagione lunghissima, visto che sarà tra le squadre partecipanti al Mondiale per club Fifa che debutterà a metà giugno. Delle aspettative per questa nuova sfida ha parlato l'allenatore Enzo Maresca: "È un torneo dove ci sono le 32 squadre migliori, quindi è comunque abbastanza eccitante partecipare a un a competizione del genere e hai anche la possibilità di confrontarti con altri allenatori, con altre squadre di livello mondiale. Siamo stati anche l'estate scorsa in America ed è qualcosa di bello: c'erano tanti tifosi, sicuramente sarà un'opportunità, per loro, di venire a vederci e, per noi, di incontrarci con loro. Sarà anche un momento diverso rispetto agli altri momenti di calcio che possiamo vivere qui in Europa. Al Chelsea l'obiettivo è comunque quello di vincere il più possibile, sicuramente quando saremo lì sarà un nostro obiettivo e proveremo a farlo".

