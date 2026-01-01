Chelsea, ufficiale l’addio a Enzo Maresca Il club londinese annuncia la fine del rapporto con il tecnico italiano dopo il pareggio con il Bournemouth e le contestazioni dei tifosi.

È ufficiale la separazione tra il Chelsea e Enzo Maresca. Il club londinese ha annunciato con una nota la fine del rapporto con l’allenatore italiano, che nelle ultime ore stava riflettendo sulla propria posizione e aveva già manifestato l’intenzione di lasciare la panchina dopo il pareggio per 2-2 contro il Bournemouth.

“Il Chelsea e l’allenatore Enzo Maresca si sono separati”, si legge nel comunicato ufficiale. Durante la sua esperienza ai Blues, Maresca ha guidato la squadra alla vittoria della Conference League e del Mondiale per Club FIFA, risultati che il club definisce “una parte fondamentale della storia recente”.

Decisive, oltre ai risultati altalenanti in campionato, anche le contestazioni arrivate dai tifosi nell’ultima gara. Maresca non siederà dunque in panchina nel prossimo impegno contro il Manchester City, in programma domenica 4 gennaio.

“Con obiettivi chiave ancora da raggiungere su quattro fronti, tra cui la qualificazione alla Champions League, il club e l’allenatore ritengono che un cambiamento possa offrire alla squadra le migliori possibilità per rimettere in carreggiata la stagione”, conclude la nota, che si chiude con l’augurio “del meglio per il futuro” al tecnico italiano.

