SERIE A FEMMINILE Chiara Beccari decide la sfida contro il Parma Le lariane tornano al successo nella poule salvezza, contro le ducali decide una rete dell'attaccante italo/sammarinese appena convocata in Nazionale maggiore.

È un momento magico per Chiara Beccari. La giocatrice italo/sammarinese ha firmato il gol vittoria del Como nella sfida salvezza contro il Parma. Una vittoria importante per la squadra di Chiara Beccari impegnata nella poule salvezza per confermare la serie A. Nel massimo campionato femminile è il quinto gol stagionale per la calciatrice classe 2004. Lunedì l'attaccante del Como sarà a Coverciano per iniziare il ritiro con l'Italia di Milena Bertolini in vista dell'amichevole contro la Colombia, le azzurre stanno preparando il mondiale in programma questa estate.

