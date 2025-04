Chiara Beccari fa assist ma non basta: la Svezia supera 3-2 l'Italia

Una manciata di secondi che lasciavano presagire ad una grande notte a tinte Azzurre. Chiara Beccari premia l'incursione in area di Severini che batte il portiere avversario e ammutolisce i 15mila di Solna. Assist per la calciatrice italo-sammarinese e 1-0 Italia. Ma la Svezia è squadra forte e nella ripresa opera la rimonta: bella combinazione a destra, zampata dell'ex Milan Asllani ed è 1-1. 4 minuti più tardi ci pensa Giuliani a tenere a galla le ragazze di Soncin, parando il calcio di rigore di Angeldahl. Potrebbe essere la svolta, e invece è sempre la Svezia a farla da padrone: Angeldahl si fa perdonare del penalty fallito e – sempre da fermo, ma con una punizione da 25/30 metri – lascia di sasso Giuliani. Collo esterno e palla che muore all'incrocio dei pali per il 2-1. L'Italia però ha il merito di restare in partita nel momento più complicato e, ai -5, trova la forza di pareggiare. Cantore prende il fondo a destra e crossa, Cambiaghi svetta nell'area piccola e incorna non lasciando scampo a Falk. E' 2-2 e sembrerebbe fatta per il punto ma – in pieno recupero – Oliviero allarga il braccio in marcatura e la sfera sbatte proprio lì. Altro rigore per la Svezia, cambia il rigorista e a Giuliani non riesce il secondo miracolo: Rolfo la spiazza e scrive 3-2. Secondo ko consecutivo in Nations League per l'Italia, chiamata ora a vincere in Danimarca per restare in Lega A nel Gruppo 4.

Tutto facile, invece, nel Gruppo 3 per l'Inghilterra che dilaga contro il Belgio e si porta in testa al girone, davanti alla Spagna. Il match di Bristol si sblocca al 21' con la firma di Lucy Bronze, brava a spizzare il cross proveniente dalla trequarti. In chiusura di prima frazione il raddoppio di Bright, lasciata sola sul secondo palo. Nella ripresa continua il festival del gol delle Tre Leonesse: azione corale sull'out di destra, servizio a centro area e tris ad opera Beever-Jones che anticipa il difensore e batte Evrard. Il Belgio, alla terza sconfitta in altrettante partite di Nations League, lascia delle praterie: in una di queste Park si infila e fa 4-0. La “manita” definitiva con il destro da fuori di Keira Walsh, deviato. L'Inghilterra si impone con un netto 5-0 e manda un forte segnale alla Spagna campione in carica.