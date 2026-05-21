Un rinnovo che arriva in un momento delicato e per questo con ancora più valore. Chiara Beccari rinnova con la Juventus e prolunga il suo rapporto con la società bianconera fino al 2029.

L'attaccante italo/sammarinese, cresciuta nella San Marino Academy, è attualmente impegnata nel recupero dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Arrivata a Torino nel 2019 a soli 15 anni, Chiara Beccari conta già 70 presenze e dieci gol con la Juventus, vincendo 2 scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e una serie A women's cup.







