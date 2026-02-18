Chiara Beccari tra le convocate di Soncin

C'è anche Chiara Beccari tra le 27 convocate per il raduno della Nazionale italiana del ct Andrea Soncin in vista delle prime partite di qualificazioni ai mondiali. Il nuovo capitolo della storia della Nazionale Femminile inizia con il cammino di qualificazione alla decima edizione del torneo iridato, che si disputerà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Le Azzurre si raduneranno martedì prossimo a Coverciano per preparare le prime due sfide del Gruppo 1 della Lega A: martedì 3 marzo (ore 18.15, Rai 2) il debutto con la Svezia allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria, sabato 7 marzo (ore 18.15, Rai 2) il match con la Danimarca in programma al 'Romeo Menti' di Vicenza.