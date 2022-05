FEMMINILE Chiara Beccari tra le pre-convocate di Milena Bertolini L'attaccante della Juventus parteciperà alla preparazione in vista dell'Europeo di luglio.

Prima chiamata in Nazionale maggiore per Chiara Beccari. L'attaccante italo-sammarinese della Juventus è tra le 29 Azzurre che prenderanno parte alla prima fase di raduno in programma al centro sportivo Suning di Appiano Gentile da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno. Con Chiara Beccari sono otto le giovani che parteciperanno al raduno della Nazionale di Milena Bertolini.

