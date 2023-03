Chiarello show, il Cesena batte l'Olbia (1-0)

Cesena - Olbia

Con pazienza e con i cambi il Cesena la sblocca e prova a iscriversi al pazzo finale di campionato. Olbia senza i sammarinesi, bianconeri senza gli Shpendi, per loro ci sono le nazionali. Romagna all'attacco, ma con giudizio e soprattutto nel primo tempo con un giro palla troppo lento per crear problemi alla ordinata difesa sarda. Saber-Brambilla-Albertini, combinazione bella, ma troppo alta per Corazza. E' ancora Corazza a provarci di testa, bene la torsione, ma la palla non si abbassa. Prima dell'intervallo cross numero mille, la palla scivola verso Brambilla che fa il primo vero tiro in porta e per altro non scalfisce le certezze di un piazzatissimo Sposito. Ripresa, il Cesena prova da subito l'assalto, testa di Albertini fuori, ma la marcia la cambia Toscano pescando l'insospettabile Chiarello. Mai su questi livelli in stagione, il fantasista diventa trascinatore. Minuto 55 Brambilla lo pesca, Sposito si salva di piede e Albertini si divora a rimbalzo il gol del vantaggio.

Sembrava fatto. Bianconeri con un altro spirito, De Rose recupera, Chiarello prima se la aggiusta e poi la spara. Alta. Adesso è assedio, Pallone sfila morbido sul secondo palo, su Corazza paratona di Sposito. Non c'è sosta, l'Olbia soffre e non esce più, Bumbu sfonda, Chiarello in anticipo sul difensore sbatte sul palo. A un quarto d'ora dalla fine arriva il sospirato vantaggio. Calderoni col contagiri, Bellodi buca clamorosamente e Chiarello invita tutto il Manuzzi alla festa con tanto di esultanza rabbiosa a cancellare mesi di naftalina e scoprirsi finalmente decisivo.