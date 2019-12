LIBRO Chicco Evani si racconta: presentato a San Marino il libro “Non chiamatemi Bubu” Evani si racconta e si apre come raramente ha fatto finora, ripercorrendo alcuni momenti salienti della sua carriera, quasi interamente vissuta con la maglia del Milan

Alberico e non Alberigo, sarà proprio lui a correggere la stesura del suo nome. Alberico con la “C”, e non Alberigo con la “G” come tutti spesso scrivono. E lui stesso a stigmatizzare la stampa sulle pagine del suo libro che parte proprio con la correzione della storpiatura del suo nome. Che Chicco, come a lui piace essere chiamato e non “Bubu”, come il titolo del libro informa, fosse una persona estremamente introversa, lo si era capito molto bene anche in quell'unica sua stagione da allenatore di una squadra professionistica proprio a San Marino. Correva l'anno 2009 – 2010 il San Marino Calcio dell'allora Presidente Germano De Biagi, ingaggia Evani. Resterà un collegamento forte a prescindere. E a Borgo Maggiore grazie all'idea del Milan Club Montefeltro raccolta con gioia dallo staff di un noto ristorante sammarinese, la presentazione del libro “Non chiamatemi Bubu”di Chicco Evani e Lucilla Granata per Mondadori Electa. Tanti gli amici intervenuti alla presentazione, che lo hanno apprezzato in quella stagione sul Titano e che lo hanno voluto salutare; dal Campione del Mondo da sempre milanista Manuel Poggiali, all'ex Commissario Tecnico della Nazionale sammarinese Under 21 Mirko Papini, al Procuratore Sportivo Agente Fifa Claudio Pevarani. Naturalmente tanti tifosi del Milan. Un Milan che Evani definice nel suo libro ”una seconda pelle”. Pagina dopo pagina, emerge il ritratto di una persona per bene, uomo di valori prima, e di un ottimo e duttile giocatore poi. Oggi, Alberico 'Chicco' Evani è imprescindibile collaboratore tecnico o se vogliamo, allenatore in seconda di Roberto Mancini, i due sono alla guida di una Nazionale che ha dominato il proprio girone di qualificazione ad Euro 2020; Europeo che comincerà a giugno in cui l'Italia è un'attesa protagonista.



