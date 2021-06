CAMPIONATO EUROPEO Chiellini, l'infortunio non è grave

L'infortunio che ha costretto Giorgio Chiellini ad abbandonare il campo ieri sera non è grave. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto il difensore della Juventus hanno escluso lesioni al flessore per cui Chiellini salterà il Galles per precauzione, ma potrebbe tornare a disposizione di Mancini già dagli ottavi di finale.

