Chieti – San Marino si salvi chi può

Quasi inutile ribadire che si tratta di uno spareggio salvezza anticipato. Sia il Chieti che il San Marino si trovano all'ultima spiaggia considerando il + 7 del Termoli sui Titani. Chieti a quota 21, San Marino 20. Si salvi chi può in uno scontro tra disperate. I neroverdi hanno il vantaggio di giocare in casa, il San Marino è in serie inutile da quattro turni e non porta a casa i tre punti dal 30 novembre scorso. Non ci sono tanti discorsi da fare: i tre punti di una o dell'altra portano a sperare, pareggio o sconfitta suonano come una sentenza definitiva. La 27ᵃ di Serie D Girone F sarà una giornata cruciale anche per la promozione: l'Ancona capolista sarà impegnata sul difficile campo di Giulianova. I giallorossi nonostante una classifica assolutamente tranquilla non sono abituati per dna ad abbassare la guardia.

I dorici se vogliono uscire dal Fadini indenni dovranno fare una grande partita con un orecchio allo scontro diretto tra seconda e terza. Al Bonolis di Teramo, Teramo – Ostiamare. Abruzzesi in fase calante devono assolutamente tornare alla vittoria per contrastare l'Ancona fino al termine della regular. I laziali, sembrano aver superato il periodo difficile e si sono messi a correre come hanno fatto per gran parte di questa stagione. Giornata cruciale dicevamo perché potrebbe esserci l'allungo dell'Ancona, sorpasso o aggancio. Le altre della 27‭ᵃ: Castelfidardo – Recanatese; Fossombrone – Sammaurese; Sora – Notaresco; Maceratese – Termoli; Unipomezia – Atletico Ascoli e Vigor Senigallia – L'Aquila.







