SERIE D GIRONE F 2025-2026 Chieti – San Marino si salvi chi può La 27‭ᵃ può essere considerata una giornata cruciale: scontro diretto per la promozione; Teramo – Ostiamare. L'Ancona impegnata sul difficile campo di Giulianova

Quasi inutile ribadire che si tratta di uno spareggio salvezza anticipato. Sia il Chieti che il San Marino si trovano all'ultima spiaggia considerando il + 7 del Termoli sui Titani. Chieti a quota 21, San Marino 20. Si salvi chi può in uno scontro tra disperate. I neroverdi hanno il vantaggio di giocare in casa, il San Marino è in serie inutile da quattro turni e non porta a casa i tre punti dal 30 novembre scorso. Non ci sono tanti discorsi da fare: i tre punti di una o dell'altra portano a sperare, pareggio o sconfitta suonano come una sentenza definitiva. La 27ᵃ di Serie D Girone F sarà una giornata cruciale anche per la promozione: l'Ancona capolista sarà impegnata sul difficile campo di Giulianova. I giallorossi nonostante una classifica assolutamente tranquilla non sono abituati per dna ad abbassare la guardia.

I dorici se vogliono uscire dal Fadini indenni dovranno fare una grande partita con un orecchio allo scontro diretto tra seconda e terza. Al Bonolis di Teramo, Teramo – Ostiamare. Abruzzesi in fase calante devono assolutamente tornare alla vittoria per contrastare l'Ancona fino al termine della regular. I laziali, sembrano aver superato il periodo difficile e si sono messi a correre come hanno fatto per gran parte di questa stagione. Giornata cruciale dicevamo perché potrebbe esserci l'allungo dell'Ancona, sorpasso o aggancio. Le altre della 27‭ᵃ: Castelfidardo – Recanatese; Fossombrone – Sammaurese; Sora – Notaresco; Maceratese – Termoli; Unipomezia – Atletico Ascoli e Vigor Senigallia – L'Aquila.

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