Chievo, ricorso respinto dal Tar: è fuori dalla Serie B

Altra bocciatura per il Chievo Verona che è ufficialmente fuori dalla Serie B. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei clivensi che chiedevano l'iscrizione in sovrannumero al prossimo campionato cadetto. Per i giudici amministrativi la decisione del Collegio di Garanzia del Coni è “conforme al sistema delle licenze nazionali FIGC” - si legge nelle carte - “e con nessuna disparità di trattamento nei confronti del Chievo”. Respinti anche i ricorsi di Sambenedettese, Carpi e Casertana esclusi dalla Serie C.

