SERIE C Chiricò al 96' lancia il Padova in finale play off All'ultimo respiro il gol dell'attaccante di casa vale il sorpasso al Catanzaro

All'Euganeo sono 8 mila i tifosi presenti per un Padova – Catanzaro che vale l'accesso alla finale play off. Si riparte dallo 0-0 di andata, risultato che ha rimandato tutto alla gara di ritorno. Partono bene i padroni di casa. Ronaldo da fuori, palla alta. Replica ospite sulla sponda di Iemmello, la conclusione di Biasci scheggia il palo. Al 30' il Catanzaro passa in vantaggio. Sul cross dalla sinistra, palla all'indietro per Biasci, il tiro del giocatore giallorosso è respinto, ma la ribattuta diventa buona per Sounas che batte Donnarumma. La squadra di Vivarini è in vantaggio. La partita si accende e il Padova ha subito l'occasione per il pari. È una grandissima opportunità quella costruita dal 32', nella stessa azione il Padova conclude in porta per ben tre volte. Ci prova per primo Santini, che in velocità, lascia lì l'avversario e poi si vede respingere il tiro da Branduani. La palla arriva a Germano, altra conclusione, questa volta ribattuta sulla linea, non è finita, tocca a Bifulco tentare, ma il terzo tiro nella stessa azione è ribattuto. All'intervallo Catanzaro avanti 1-0.

[Banner_Google_ADS]



Nella ripresa il Padova riparte. Il colpo di testa di Kirwan tocca la traversa, gioco fermo per un fallo ai danni dell'avversario. Lo sforzo della formazione biancoscudata è ripagato al 77' quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Curcio firma il pareggio di testa. Brividi per i tifosi di casa, con il direttore di gara a valutare la posizione di fuorigioco di Jelenic con il var. Rete convalidata e festa in tribuna. Catanzaro che ci riprova all'83' con Bayeye, palla fuori. Proteste ospiti per un presunto tocco di mano che non c'è all'84'. Un minuto più tardi ci prova Bombagi, gran botta che finisce alta. In pieno recupero il Padova conquista una punizione poco fuori area per il fallo su Ajeti. Ci sono anche le proteste del Catanzaro, sulla palla si presenta Chiricò che al 97' la mette all'incrocio dei pali, di fatto un golden gol che vale la finale. Esplode l'Euganeo, anche se dall'altra parte il Catanzaro ci prova fino alla fine, punizione Vazquez, pallone fuori. Può iniziare la festa del Padova per l'accesso alla finale per la serie B, grande delusione per il Catanzaro a un passo dai supplementari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: