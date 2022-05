Chiricò stende la Juve U23, il Padova vede la semifinale

Al Padova basta un guizzo di Chiricò per passare 1-0 sul campo della Juventus U23, indirizzando in maniera importante Il quarto in questione: nel ritorno casalingo, ai biancoscudati sarà sufficiente anche un ko di misura per accedere alle semifinali, in virtù del miglior piazzamento in stagione.

Juve pericolosa soprattutto nel primo tempo: Nicolussi Caviglia per Iocolano, la cui imbucata è imprecisa e non permette a Da Graca di colpire. L'azione prosegue e Soulè ci prova a giro da fuori, Donnarumma la sfiora in angolo. Per il Padova, l'azione di testa Dezi-Valentini libera in area Ceravolo, che se lo divora caricando alto il volante ravvicinato. Quindi, in chiusura di frazione, l'occasione più importante bianconera: sponda di Da Graca per Iocolano che carica di prima intenzione e centra in pieno il palo.

La ripresa è un Chiricò show, protagonista in tutte le azioni pericolose dei veneti. Su un suo affondo in fascia con traversone, De Winter manca la chiusura e spalanca la porta a Ceravolo, al quale, ancora una volta, manca la prontezza per far male. Sempre Chiricò va di testa e incappa nel braccio di Anzolin – l'arbitro, tra le proteste biancorosse, lascia correre – e poi crossa per Della Latta, anche lui sciupone nell'inzuccare sul fondo.

Finché, dopo tanti errori, le parti si invertono e il gioco riesce: Ceravolo scatta su invito di Dezi e mette dentro, dove Chiricò la legge meglio di Anzolin e incrocia per il vantaggio del Padova. Risposta Juve non pervenuta e sull'unica situazione calda Valentini è impeccabile nel fermare Da Graca. Nel recupero Chiricò ha un'altra palla buona per chiudere la questione con una gara d'anticipo, il suo sinistro però non gira abbastanza e la Juve può ancora sognare un rimonta complicata, ma non impossibile.