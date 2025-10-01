Chivu: "Abbiamo tenuto ritmo e concentrazione sempre alta"; Juric: "Questa è l'Atalanta che voglio"

I commenti di Chivu e Juric

Cristian Chivu, allenatore Inter:

"Io sono contento di non aver subito gol, per me era importante questo. Bisogna mantenere anche un po' di lucidità, serenità, mantenere i piedi per terra, perché le partite in Champions non sono mai semplici. Non è mai semplice segnare un gol, figuriamoci se tre sono pochi. Quello che a me interessava è che la squadra prestasse grande attenzione come ha fatto Davide Frattesi non stava bene, l'abbiamo mandato a riscaldarsi, era lui la mia prima scelta per fare entrare al posto di Zielinski. È tornato in panchina, ha detto che non stava bene, aveva qualche problema allo stomaco. Calhanoglou è un giocatore di grande qualità, è un uomo con valori e principi. Questo gli fa onore, si è calato subito in questa realtà. In America era dispiaciuto di non poterci dare una mano per il problema che si portava dietro. Poi è tornato dopo una vacanza dove lui ha lavorato tutti i giorni, si è messo a disposizione del gruppo e ci fa piacere averlo in questa squadra. Oltre alle qualità professionali che lui ha, è un uomo di valore, un uomo con dei valori, con dei principi. È il capitano della nazionale turca, è un giocatore che tuttora può fare la differenza. Inoltre mi fa piacere aver ritrovato Bisseck, mi fa piacere aver dato la possibilità anche a Zielo di fare minuti perché ne aveva bisogno. Sul primo gol sottolineerei la voglia di Lautaro di andare a pressare su un retropassaggio, di andare su portiere, di metterlo in difficoltà. Sono piccole cose, piccoli dettagli che fanno la differenza. Stiamo cercando di fare di tutto per mantenere la maturità, per mantenere la qualità, per mantenere l'equilibrio. Sono queste piccole cose che ti portano a vincere le partite. Io sono contento che non abbiamo subito gol, per me era importante questo".

Ivan Juric, allenatore Atalanta:

“Emozione enorme, grande, perché è stata una partita intensa, bella. Siamo riusciti a stare in piedi nelle difficoltà, è andata proprio alla grande, poi il gol di Pasalic è stato veramente bello. Su Bellanova non voglio sbilanciarmi, ma non sembra nulla di grave, vediamo con gli accertamenti però le prime notizie sembrano buone. Comunque stanno spingendo molto i ragazzi, può succedere, gli infortuni possono accadere. Per quanto riguarda la partita penso che nel primo tempo eravamo un po' sotto tono ci mancava qualità nei ultimi metri. Abbiamo concesso un gol veramente evitabile. Non ero scontento, però non c'era quella ferocia che voglio vedere. Invece nel secondo tempo ci siamo calmati, ma con lo stesso concetto siamo andati a prenderli più forte, abbiamo aumentato il ritmo e loro sono andati in difficoltà, penso che la vittoria sia meritata. Ederson e Lookman non sono ancora brillanti, ma li stiamo recuperando. Sono molto contento per Bernasconi ha una bellissima storia. Arriva dall' Under-23, l'anno scorso ha fatto un lavoro strepitoso e adesso si sta togliendo delle soddisfazioni e credo che tutto il club debba essere molto soddisfatto di tirare fuori ragazzi dal settore giovanile".







