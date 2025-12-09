TV LIVE ·
Chivu avvisa l'Inter: "Serve la stessa intensità del Liverpool"

L'Atalanta aspetta il Chelsea, Palladino: "L'atteggiamento determina tutto"

9 dic 2025

Dopo il ko patito contro l'Atletico Madrid, l'Inter affronta alle 21 il Liverpool nella sesta giornata. I nerazzurri occupano il quarto posto in classifica Champions con PSG e Bayern Monaco e a 3 lunghezze dalla capolista Arsenal. Avversario il Liverpool che occupa il tredicesimo posto e che sta vivendo un momento non facile della sua stagione: Arne Slot non ha convocato Momo Salah ormai in rottura totale con il club. Reduce dalla sconfitta al Bentegodi contro il Verona, l'Atalanta cerca il riscatto e alle ore 21 ospita il Chelsea. Dopo l'avvio difficile, con il pesante ko al Parco dei Principi, la Dea ha conquistato 10 punti nelle ultime quattro partite.

Sentiamo l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu e quello dell'Atalanta Raffaele Palladino.




