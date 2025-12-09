Chivu avvisa l'Inter: "Serve la stessa intensità del Liverpool"

Dopo il ko patito contro l'Atletico Madrid, l'Inter affronta alle 21 il Liverpool nella sesta giornata. I nerazzurri occupano il quarto posto in classifica Champions con PSG e Bayern Monaco e a 3 lunghezze dalla capolista Arsenal. Avversario il Liverpool che occupa il tredicesimo posto e che sta vivendo un momento non facile della sua stagione: Arne Slot non ha convocato Momo Salah ormai in rottura totale con il club. Reduce dalla sconfitta al Bentegodi contro il Verona, l'Atalanta cerca il riscatto e alle ore 21 ospita il Chelsea. Dopo l'avvio difficile, con il pesante ko al Parco dei Principi, la Dea ha conquistato 10 punti nelle ultime quattro partite.

