CHAMPIONS LEAGUE Chivu: "Bene i 3 punti", Juric: "E' tanto tempo che giochiamo buone partite"

Cristian Chivu commenta la vittoria della sua Inter: "Potevamo far meglio, però mi prendo i tre punti perché era la cosa più importante, che arrivavamo a 12 punti, che era quello che ci eravamo proposti di fare prima della sosta e non pensare nemmeno alle prossime quattro che dovevamo affrontare in Champions. Alla fine mi guardo la classifica, mi guardo i punti presi perché la Champions non è mai scontata e sappiamo tutti il livello dei avversari che ti possono mettere in difficoltà, perché hanno qualità, perché hanno dei giocatori che ti possono mettere in difficoltà e oggi l'abbiamo sentito sulla nostra pelle".

Dopo il successo di Marsiglia ha parlato Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta: "Penso che partite come Milan, come Lazio, come Slavia-Praga, come Bruges, non lo so come, erano di altissimo livello. Poi a volte si giudica solo, esclusivamente in base ai risultati. Possiamo dire oggi, se mi facevate altre domande, che se Samardžić pigliava la traversa e usciva, sarebbe stato ennesima pareggite, prestazione stessa, abbiamo fatto le stesse cose, abbiamo giocato nello stesso modo, i ragazzi hanno fatto lo stesso. Io penso che squadra, con lucidità posso dire, ha fatto tante grandi partite, è stata premiata molto poco, sbagliando una partita come a Udine, oggi invece è andato tutto nel verso giusto".

