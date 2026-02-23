Chivu: “I miei ragazzi ritrovano l'erba”

Con questa convinzione l'Inter affronta il Bodo/Glimt nel ritorno dei play off di Champions League: si parte dal risultato di 3-1 a favore dei norvegesi maturato all'andata. I neroazzurri non hanno troppi calcoli da fare, per passare il turno servirà la miglior versione dell'anno e occorrerà farlo senza il capitano Lautaro Martinez. Due gol di scarto mandano le due squadre ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, dai 3 in su nei 90 + recupero Inter agli ottavi, in tutti gli altri casi resterà l'onta norvegese. L'Inter ha tutte le carte in regola per rimontare lo svantaggio, fermo restando che già all'andata e su altri campi vedi il Metropolitano di Madrid dove il Bodo vinse 1-2, i norvegesi hanno mostrato il loro valore. Chivu, cambia volto, quando un giornalista norvegese gli fa notare che perdere contro una squadra di un paese di 50 mila abitanti è comunque già una grosso disonore per l'Inter. All'andata è rimasto per tutta la partita in panchina per fargli tirare il fiato Federico Dimarco, chiaro che in questo ritorno rappresenta uno dei punti di forza principali per i neroazzurri.







